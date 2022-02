Casino Xalapeño reabre sus puertas con el concierto "Unforgettable Love"

Tras una temporada cerrado debido a la pandemia COVID-19, el Casino Xalapeño reabrirá sus puertas este 16 de febrero con el concierto "Unforgettable Love" de Olson Joseph, una experiencia musical diferente para todos los asistentes.Rosie Gutiérrez, organizadora del evento, expresó que a pesar del poco apoyo ofrecido por las autoridades hacia los eventos artístico-culturales, se hace el esfuerzo por llevarlos a cabo, pues es importante dimensión artística en la vida cotidiana."Nosotros estamos apostando a que las autoridades puedan reflexionar y valorar el gran esfuerzo que la comunidad artística hace día a día, porque el cometido de los artistas es enaltecer el espíritu de los ciudadanos; con espíritu fuerte nosotros podemos combatir hasta el hambre, la falta de trabajo, la falta de oportunidades", dijo Gutiérrez.La organizadora consideró que si bien la obra pública es necesaria, también debiera haber más apertura y apoyo por parte del gobierno hacia este tipo de proyectos, pues también los artistas necesitan solventar sus necesidades."Las autoridades deberían de estar más inmersas en estos proyectos, yo estoy de acuerdo en que es muy importante la obra pública, el agua y demás. Pero también hay un sector en Xalapa que necesita trabajar, necesita pagar agua, necesitar pagar luz, entonces esperamos que esto vaya despertando la conciencia”, detalló.Rosie Gutiérrez informó que aunque el costo de acceso no es redituable, ya que se tienen que pagar viáticos a los artistas, no se puede cobrar una cantidad excesiva, pues en la Capital del Estado no existe la economía ni las oportunidades para hacerlo."Estamos conscientes que no podemos cobrar más, porque también falta liquidez económica en nuestra ciudad, falta trabajo, falta difusión de nuestro arte, faltan muchas cosas", manifestó.Por su parte, el cantante Olson Joseph comentó que parte de la experiencia del concierto radica en la participación del público, siendo el tema central las relaciones humanas, como el amor."En 'Unforgettable Love' lo que pretendemos es ofrecer una vivencia, más que enfocarnos en la música. La música es más un pretexto que una sustancia, la sustancia en realidad estará en las vivencias, en las historias de cada persona", dijo Olson JosephEl cantante invitó a todo a asistir este 16 de febrero, en punto de las 20:00 horas, en el ya mencionado Casino Xalapeño; el costo de recuperación será de 250 pesos.