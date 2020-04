Casinos en Xalapa obligan a empleados a cumplir sus turnos a puerta cerrada, acusan

Dr. Hipólito Rodríguez Herrero

Presidente municipal de H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.

P R E S E N T E



De acuerdo a la Gaceta Municipal emitida el 02 de abril de 2020, mediante el cual se establecen medidas preventivas con respecto a la suspensión de actividades comerciales con motivo de la pandemia de enfermedad por el virus SARS-COV2

(COVID-19).



Me dirijo a usted como madre y padre de familia preocupados por el bienestar físico y mental de los trabajadores (empleados) de los Casinos de Xalapa, ya que a partir de que cerraron los casinos al público por disposición oficial (31 de Marzo de 2020) y por no ser una actividad esencial , los directivos de este lugar de juego han decidido obligar a sus empleados a asistir para realizar “turnos” de 8 horas a puertas cerradas sin importarles que también puedan ser contagiados por CORONAVIRUS por sus mismos compañeros, además de que muchos de los empleados no toman las medidas de prevención e higiene reglamentarias, haciendo así la situación más propensa a contagio.



Los empleados también TIENEN DERECHO a QUEDARSE EN CASA por esta situación tan crítica, los empleados también tienen familia y adultos mayores que también pueden ser contagiados.



Por lo anterior, ruego a usted gire instrucciones a la autoridad correcta para que den la orden para que no vayan a los “turnos innecesarios” los empleados de los casinos, toda vez que esta actividad comercial y de juego NO es de primera necesidad por lo tanto NO es esencial y pone en riesgo de contagio a muchas familias xalapeñas.



En espera de que nos pueda ayudar con esta situación, quedo de usted.



A T E N T A M E N T E



Padres de familia de los empleados de los Casinos de Xalapa