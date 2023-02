Caso de desaparición de Fátima le quedó grande a la Fiscalía, fustigan familiares

Familiares de Fátima Cristal González Patlas, menor desaparecida, se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir nuevamente a las autoridades su aparición, luego de 2 largos meses de ausencia tras ser vista por última vez en Villa Aldama.Recriminaron la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado y la supuesta obstrucción en el avance de la investigación por parte de la Directora de la secundaria “Vicente Lombardo Toledano”, Aurora Montero, a la que acudía Fátima.“Le vuelvo a hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado, si les queda grande el caso ya pedí el apoyo a nivel federal. Por favor, hagan caso, es sólo una niña, apenas empieza su vida y no hay ni una sola pista, no tienen ni una sola línea de investigación”, comentó Guadalupe Rubí Romero Gonzales, tía de la menor desaparecida.Asimismo, aseguró que la Directora de la secundaria a la que acudía Fátima prohíbe a los alumnos y al plantel educativo apoyar en la investigación:“No se vale que usted misma le pida a los niños y a los padres que no aporten y que usted misma le diga que no va a permitir que ni la Fiscalía ni nosotros como familiares nos acerquemos a seguir investigando, a seguir preguntándole a sus compañeritos”, lamentó