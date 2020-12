Caso de Ernestina Ascencio excede facultades de Fiscalía estatal, señalan ONG’s

Aunque aplaudieron lo dicho por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, referente a que la postura que se adoptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ernestina Ascencio no representa la postura del Estado mexicano, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) se mostraron en desacuerdo con los términos en que se anunció, pues la Fiscalía General el Estado no está calificada.



La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos AC, organizaciones peticionarias en el caso ante la CIDH, reconocieron “la importancia de la reconsideración del Estado mexicano en torno al caso de la Señora Ernestina Ascencio, pero no en los términos en que lo ha hecho”.



Explicó que esto se debe a que la FGE no está calificada para reabrir la investigación, pues es una de las instancias denunciadas por violaciones en ese caso.



Recordaron que en su momento, la Fiscalía no llevó a cabo una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva.



Agregaron que para garantizar el derecho a la verdad y la justicia, la CIDH debe tomar en cuenta las diferentes quejas que sobre violaciones de derechos humanos tiene en examen y atender las causas y contextos estructurales que las originaron, como la discriminación y violencia contra las mujeres indígenas, agravadas por el contexto de militarización de sus territorios.



Por ello, exigieron que la investigación que se lleve a cabo sea independiente, te identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes, pero también que garantice que no se generen nuevas afectaciones a su familia y su comunidad.



De igual forma, consideraron que se debe aclarar lo ocurrido ante la CIDH y sancionar a quien corresponda.