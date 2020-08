Caso de menor que por decisión de juez abortó tras violación, en Brasil, ejemplo para México

Agrupaciones feministas de Veracruz celebran que no se escuchara a los grupos religiosos que se oponían a la interrupción del embarazo de una niña de 10 años que fue abusada sexualmente por su tío en Brasil y debe ser tomado como un ejemplo de respeto de los derechos humanos, a las mujeres.



A pesar de las protestas de las agrupaciones conservadoras, quienes se manifestaron en contra de la resolución de jueces para que la menor fuera sometida a un aborto, este miércoles se dio a conocer que se le practicó el procedimiento.



"No podemos aceptar que solamente un grupo quiera imponerse. Los derechos de esta menor se deben garantizar y debemos reflexionar con este ejemplo. No podemos revictimizar a las niñas y mujeres que están en estos hechos violentos", manifestó Nancy Torres de “Colmena Verde”.



Consideró que la Iglesia promueve la imposición colectiva de sus ideales, aun cuando esto represente ir en contra de los derechos humanos de las mujeres, situaciones que se viven comúnmente en México.



"Vemos la importancia de cómo las creencias de ciertos grupos se quieren manifestar y se quieren imponer de una manera autoritaria por encima de los derechos humanos, lamentablemente es un fenómeno que se presenta en toda América Latina. México no es la excepción. Por eso varias agrupaciones estamos (exigiendo) laicidad en la aplicación de las leyes".



Por ello, insistió que este caso debe visibilizar las condiciones de revictimización que se dan en nuestro país.