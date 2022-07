Caso de viruela del mono no pasó a mayores, aclara Gobernador

En Veracruz sólo se tiene registro de un caso de “viruela del mono”, el cual fue importado y se atendió en un hospital privado en el puerto de Veracruz con todos los protocolos, por lo que no pasó a mayores, e incluso la persona contagiada ya está recuperada en su casa, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Durante conferencia de prensa, confirmó que ya se registró este primer caso en la entidad y no hubo mayor contagio.“En efecto es un caso que ya tiene algunos días, se confirmó la viruela del mono, así le llaman, se confirmó un caso, se trató bien, se aisló, se dio seguimiento por parte de la Secretaría de Salud y no contagió a sus propios familiares”, expuso.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Ejecutivo del Estado dejó en claro que se dio seguimiento específico a este caso, sin embargo, la persona fue aislada.En ese sentido, García Jiménez dijo que no se generó ningún riesgo de contagio, ya que se aplicaron todos los protocolos que plantea la autoridad de salud, el paciente estuvo aislado en su vivienda y no generó contagios entre familiares.“Un caso de un contacto que se tuvo de fuera, se dio seguimiento de dónde provino porque eso se reporta, se hizo contacto con el hospital, se aisló, no pasó a mayores y se erradicó. Decidió acudir a un hospital privado, se aplicaron todos los protocolos. Está erradicado, no contagió a nadie más. Tiene más de un mes que se detectó”, detalló.El mandatario veracruzano reiteró que la “viruela del mono” está erradicada en territorio estatal, sin embargo, se mantienen atentos para atender cualquier caso de riesgo.Para finalizar, respondió que no había informado de este caso que se presentó hace un mes, porque a él no le correspondía, ya que se resguarda la identidad del paciente.