Caso Emiliano Zapata se sobreseyó pero nómina tendrá que transparentarla

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) no avaló la omisión del municipio de Emiliano Zapata de publicar la nómina del Ayuntamiento, aclaró la comisionada ponente María Magda Zayaz Muñoz.



Explicó que el IVAI no profundizó en un asunto que rebasa la materia del ente de transparencia, acto que fue sobreseído.



Refirió que un ciudadano solicitó al municipio de Emiliano Zapata información de los servidores públicos incluidos en la nómina del Ayuntamiento, es decir, sueldo bruto del personal de confianza.



La Unidad de Transparencia de Emiliano Zapata respondió que no cuenta con medios para proporcionar los sueldos del personal, dado que carece de autorización para entregar dicha información.



"Cuando el recurrente (el ciudadano) presenta el agravio al Instituto, su agravio se aparta totalmente de la solicitud de información que dio origen".



Magda Zayas explicó que el solicitante no formuló recurso ante el IVAI por una omisión o falta de respuesta; sino que genera una ampliación de información.



Es decir, ahora el ciudadano no pide copia de la nómina de Emiliano Zapata, sino cada una de las constancias en las cuales los servidores del municipio no autorizan la publicación de sus ingresos.



"En ningún momento se avaló la decisión del Ayuntamiento de Emiliano Zapata de no transparentar su nómina de personal", aclaró la integrante del pleno del ente de transparencia.



Zayas Muñoz recalcó que entre las responsabilidades de transparencia de los 401 sujetos obligados, incluye la de publicar las nóminas de personal.



"Es una información que tienen que cargar y no hay manera que lo omitan, omitirlo los orilla a que un ciudadano presente una denuncia a esta omisión de un deber".



Refirió que esto implicaría un asunto sin materia en la ley y por lo tanto, procedería un sobreseimiento, "porque el agravio queda sin materia, ya no se agravió la negativa de información sino que pidió la ampliación de la información".



Zayas Muñoz expuso que esto escapa de la materia observada en el IVAI, dado que ahora se solicita a los funcionarios un documento, en caso de que lo hubiera en que conste que no autorizan la transparencia de sus ingresos.



La Comisionada indicó que la ponencia evitó profundizar en asuntos que por su naturaleza serán sobreseídos; además observa que el permitir observaciones generaría una comunicación "interminable" entre el solicitante con el sujeto obligado.



"Porque entonces estaríamos resolviendo situaciones ajenas a la solicitud de origen", abundó y recalcó que el recurso de revisión se aleja de la petición inicial de la nómina.



Magda Zayas agregó que el recurrente puede formular una denuncia por el incumplimiento de un deber legal de transparentar la nómina de Emiliano Zapata.



"Una resolución jamás va a sentar un precedente de una obligación constitucional que establece la ley en la materia, entonces, el asunto se sobreseyó y esto no se informó a la ciudadanía, no entramos al fondo del asunto porque no habría modo de hacerlo".



La ponente dijo que el IVAI no analizó a profundidad la ampliación de una nueva solicitud de información, debido a que el ente carece de los trabajadores suficientes para dicha labor.



"Entrar al estudio de fondo de unos documentos que no tienen documentación alguna implicaría que el Ayuntamiento o la autoridad distraer o entregar información que no tiene validez: un documento en que un funcionario diga 'no doy la autorización para que no transparenten mi nómina' no tiene fundamentación alguna".