Recientemente, el 24 de junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el Caso Guzmán Albarracín y Otras vs Ecuador. Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre el derecho de las niñas a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados frente a esta lastimosa realidad. El asunto se originó con motivo de la violencia sexual cometida contra Paola Rosario Guzmán Albarracín, entre sus 14 y 16 años de edad, por parte de personal de la institución educativa estatal a la que acudía, particularmente del Vicerrector. La adolescente se suicidó dos días después de cumplir 16 años.



En la sentencia se lee que ese caso se inscribía en una situación de violencia sexual en instituciones educativas de Ecuador. Por ejemplo, en 1998 el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por “la incidencia de suicidios de muchachas”, mientras que la Organización Mundial de la Salud encontró que, en 1991, “tres de cada diez niños y niñas encuestadas habían sufrido abuso sexual entre los 11 y los 16 años de edad; y que, en 2008, el 23.3% de las niñas y niños de Guayaquil, Ecuador reportaron haber sido víctimas de algún tipo de abuso sexual y que (esas) cifras tendrían una tendencia a aumentar si no se actuaba al respecto”. En 2001, el Consejo Nacional de las Mujeres concluyó que el “acoso y el abuso sexual son una realidad en el espacio educativo”.



En el caso concreto, de las declaraciones surgió que diversas personas vinculadas al colegio, incluso el Rector, habían conocido que el Vicerrector mantenía relaciones sexuales con Paola. La Corte IDH advirtió que no se tuvo conocimiento que esos hechos fueran denunciados por parte del personal de aquél y que constaban, más bien, señalamientos sobre acciones tendientes a proteger al Vicerrector después de la muerte de Paola.



También en este asunto destaca que el día que Paola ingirió pastillas, el 12 de diciembre de 2002, entre las 10:30 y las 11:00 horas, no obstante que lo sabían en el colegio, la llevaron a la enfermería y que pasado el mediodía la Inspectora General fue avisada de la situación y que ésta instó a Paola a orar a Dios; asimismo, que Paola fue trasladada al hospital por su mamá en un taxi. La adolescente dejó tres cartas antes de morir; en una de ellas, dirigida al Vicerrector, expresó que había decidido tomar veneno por no poder soportar “tantas cosas que sufría”.



La impartición de justicia interna lamentablemente no llegó. El 18 de septiembre de 2008 se declaró prescrita la acción penal a solicitud de la defensa y luego cesaron todas las medidas en contra del imputado. En la materia civil, el 16 de julio de 2012 el Juzgado Vigésimo Tercero ordenó el archivo de la causa; mientras en el ámbito administrativo, a lo más que llegó fue a la destitución -el 30 de diciembre de 2004- del cargo del Vicerrector con motivo del abandono injustificado de su cargo, toda vez que estaba prófugo de la justicia.



En el fondo del asunto, entre otras cuestiones y de sumo interés, la Corte IDH sostuvo que una educación que se imparta vulnerando derechos humanos “resulta frontalmente contraria a los mismos y, por ende, violenta el derecho a la educación”; los Estados “deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas y niños” y tener en consideración -continúa sosteniendo la Corte IDH- “la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas las cuales son una forma de discriminación”. Por ello, como lo ha sostenido el Comité de los Derechos del Niño, los Estados deben “adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales […] en las escuelas por el personal docente”.



Así, remató la Corte IDH, debe tenerse en cuenta que “las personas adolescentes, y las niñas en particular, suelen tener más probabilidades de sufrir actos de violencia, coacción y discriminación” y que los Estados “deben establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención”, sin omitir que deben existir, también, “mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados”.



Evidentemente, la Corte IDH concluyó que la violencia sexual ejercida en contra de Paola del Rosario afectó su derecho a una vida libre de violencia, resultó discriminatoria y menoscabó su posibilidad de decidir en forma autónoma su relacionamiento con otras personas y el ejercicio de su sexualidad; vulneró asimismo su derecho a la educación, le causó graves sufrimientos y tuvo relación con su decisión de quitarse la vida, siendo que el Estado no le prestó el auxilio debido para procurar evitar su muerte.



Este precedente interamericano no obliga solo a Ecuador ni es exclusivamente sobre un nivel educativo. A partir de esta sentencia, en México -incluidas las instituciones de educación superior-, se debe vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual, desarrollar políticas para su prevención y deben existir mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados.



Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77