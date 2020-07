Caso Lozoya revelaría corrupción en contratos de Etileno XXI, en Veracruz

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la información que aporte el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, podría afectar contratos de empresas instaladas en Veracruz, tal es el caso del Complejo Etileno XXI.



En su conferencia matutina, en Palacio Nacional, el Ejecutivo reiteró que el exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto podría aclarar si hubo corrupción en la Reforma Energética con la compra de votos de diputados para su aprobación.



Añadió que Lozoya también puede aclarar los contratos asignados a Odebrecht en el país, después de que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht reveló que otorgó sobornos por 10 millones 500 mil dólares en México.



“Entonces, hay que ver qué tipo de contratos. Se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos (en Nanchital) que se contrató y PEMEX entregó gas, se comprometió a entregar gas para la planta, dejando sin gas a las plantas de PEMEX”.



“Un contrato muy desfavorable para PEMEX, o sea, se agravó la situación financiera, se afectó a PEMEX con ese acuerdo y además, la planta se financió con créditos de la Banca de Desarrollo de México. Entonces, sí es un asunto relevante”, planteó López Obrador este jueves.



Apenas el pasado 26 de febrero, también en su conferencia matutina, el Presidente de México dijo que se revisa si es posible cancelar el contrato entre PEMEX y una filial de Odebrecht para surtir de gas a la planta petroquímica Etileno XXI, la cual no está ubicada en Coatzacoalcos, sino en el municipio de Nanchital.



Ello, tras ser cuestionado sobre posibles irregularidades con el precio del gas que surte al complejo y sobre el crédito para construir la planta, pues se utilizaron recursos de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).



Y es que según información de la Cuenta Pública del 2017, la Auditoría Superior de la Federación reportó que PEMEX había perdido 107 mil millones de pesos por vender el gas etilo 36 por ciento más abajo del precio de mercado a Etileno XXI.



Además, la empresa productiva del Estado generó multas por 2 mil millones de pesos por no satisfacer en ocasiones el consumo de la empresa, según los términos del contrato pactado a 20 años.



Ahora, López Obrador pidió no generalizar y decir que todos los legisladores del Congreso federal fueron sobornados, sobre todo si se tiene el compromiso de Lozoya de dar la información a cambio de una reducción de pena.



“Porque así es el procedimiento, cuando hay un testigo protegido por la información que ofrece para profundizar en la investigación, castigar a más involucrados y algo que es muy importante en el caso de México, en todos los casos, en Estados Unidos lo practican mucho, la recuperación del dinero”.



“Nosotros queremos recuperar dinero. Por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante (Agro Nitrogenados), se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares. Esto tiene que devolverse al erario”, añadió el Presidente.