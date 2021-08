Casos como el de Ernestina Ascencio no deben repetirse

A 14 años del asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, este caso debe servir para que las actuales autoridades no incurran en las mismas omisiones en la atención de casos de las mujeres no sólo indígenas, sino de la zona urbana, señaló Román Vásquez González, dirigente del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ).



Consideró que seguir hablando de ese tema por parte de las autoridades ya más bien parece circo, pues en lo que se deberían ocupar es en no permitir que se siga violentando a las mujeres.



Indicó que ese caso es lamentable y una muestra más de que en su momento no se quiso hacer justicia, más bien se trató de minimizar por parte de todas las autoridades, pero hoy parece que lo quisieran sacar a la luz “para demostrar que están trabajando”.



El dirigente del MILPAZ señaló que actualmente hay muchos casos de agresiones a la mujer tanto en la zona rural como en la urbana e incluso en las propias instituciones de gobierno, en los hospitales y ni ellas ni los hombres que también resultan afectados encuentran a dónde acudir, pues nadie los atiende, nadie los escucha y tampoco nadie les resuelve nada.



Recordó que recientemente estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Córdoba y afuera lo estuvieron esperando los hijos del periodista asesinado Jacinto Romero Flores, también una señora que tenía un hijo desaparecido, pero a ellos no los escucharon, les dijeron que el presidente estaba muy cansado.