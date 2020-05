Casos contra duartistas tocan a Fiscalía y jueces, dice AMLO sobre amparo a Karime

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las autoridades competentes deben de revisar el amparo que consiguió Karime Macías en contra de su extradición de Inglaterra, sin embargo, él no servirá de “tapadera” de la supuesta corrupción en que incurrió.



Al respecto, dijo que se actuará conforme a la Ley en este y otros casos en los que no tendrá injerencia como Presidente de la República.



“Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía y con los jueces y que se sepa que ya no es como antes, que el poder de los poderes era el Ejecutivo.



“Yo no estoy fabricando, como era antes, delitos a los adversarios o a los que ya no le servían al régimen, eso no lo hago y tampoco soy tapadera”, subrayó.



Afirmó que en Veracruz era lamentable que se iba un Gobernador corrupto y llegaba “otro igual o peor”.



Al respecto, reiteró su respaldo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues se trata de un funcionario “honesto”.



Hay que recordar que Karime Macías, exesposa del exgobernador del Estado, Javier Duarte, obtuvo una suspensión provisional contra su extradición de la justicia federal.



El Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal otorgó su protección para que no se ejecute ninguna orden de extradición en la causa penal 150/2018. la Fiscalía General del Estado señala a Macías por el presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF de Veracruz.



López Obrador dijo conocer la situación que existía en la entidad y señaló que “un contralor” de Javier Duarte fue apoyado por el siguiente mandatario, en alusión al exmandatario del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares y a Ricardo García Guzmán.



“El que era su Contralor entró el nuevo gobernador y lo hizo diputado o presidente municipal; el contralor o auditor, cuando Duarte se fue, o sea, lo mismo”, dijo.



Cabe señalar que en 2017, aunque Ricardo García Guzmán buscó la candidatura del PAN a la alcaldía de Pánuco finalmente la dirigencia nacional de ese partido lo impidió, de ahí que se designó a Fernando Molina Hernández, un aliado del excontralor.



“Ahora es distinto, a lo mejor no tiene Cuitláhuac el mismo apoyo de los medios porque ya la política es el cuidar el presupuesto y no destinar tanto dinero a la publicidad, pero de que está trabajando Cuitláhuac bien y de que es honesto no me queda duda”.



Dijo que sólo es cuestión de ver bienes, pues hay cuestiones que no se pueden ocultar y una de ellas es el dinero.



“Además en la fantochería que prevalecía y en la enajenación política que se vivía había que presumir casas y residencias allá en Veracruz con embarcaderos, yates, departamentos en el extranjero, en las zonas turísticas más exclusivas del extranjero”, agregó.