Casos de COVID-19 en Hospital Regional pone en riesgo a pacientes de Torre Pediátrica

Las adecuaciones y decisiones que se han realizado al Hospital Regional y la Torre Pediátrica de Veracruz para recibir a personas con COVID-19, han puesto en riesgo a pacientes con cáncer que reciben tratamiento en estos nosocomios.



Al respecto, la señora Cora Rodríguez, madre de un menor de edad con cáncer, señaló que ahora los niños tienen que entrar a la Torre Pediátrica a través de un área donde se encuentran personas con problemas respiratorios.



Por ello, temen que los menores contraigan esta enfermedad y no logren superarla al estar con el sistema inmunológico deprimido al pasar por quimioterapias y otros procesos médicos muy agresivos para combatir el cáncer.



"Los están ingresando al Hospital Regional. Ya de ahí a través de un túnel meten a los niños a la Torre Pediátrica. Tenemos que pasar por el área de terapia intensiva y zonas con pacientes con problemas de respiración (...) Se están haciendo rayos X y se están operando a adultos en quirófanos infantiles y al final del día, ¿qué vamos a hacer? Se supone que el Regional tiene sus quirófanos y rayos X, tomografías y el área pediátrica (debe) ser independiente del área de adultos", dijo.



Cora Rodríguez señaló que recientemente le expuso está información al director del Hospital Regional, Sócrates Gutiérrez Castro, quien le dijo que ambos hospitales son lo mismo, por lo que justificó que en la Torre Pediátrica se puede atender a adultos.



La entrevistada aclaró que al momento no hay confirmación de algún caso de niños infectados con COVID-19 al interior del nosocomio pediátrico; sin embargo, insistió en que es necesario evitar que los pequeños con cáncer pasen por áreas de riesgo.



Sin embargo, consideró que esta medida de traslado no es la adecuada y representa un grave riesgo para pequeños que podrían contaminarse de este virus.



Criticó que el personal médico de la Torre Pediátrica los obligue a usar guantes, caretas y cubrebocas para ingresar a la Torre Pediátrica pero que los niños sean trasladados por áreas en donde hay paciente con síntomas de COVID-19, lo que los deja vulnerables.



"Queremos que se haga algo, el Director mejor está perdiendo el tiempo poniendo una cafetería dentro del Hospital en vez de darle orden a sus equipos y a sus quirófanos", agregó