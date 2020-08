La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por dos años a la empresa editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura.



A través del Diario Oficial de la Federación, se ordenó a las dependencias de Gobierno Federal y a los Gobiernos de los Estados abstenerse de aceptar o celebrar contratos con la empresa editorial.



La medida se toma, explica la publicación, en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Quinto de la Resolución número 00641/30.15/3814/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, que se dictó en el expediente número PISI-A-NC-DS-0011/2019, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción incoado a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. DE C.V.



“Deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de DOS AÑOS; en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. no haya pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma”, señala el Diario Oficial de la Federación.



Las dependencias que no podrán celebrar contratos con la empresa son dependencias, entidades, empresas productivas del Estado y equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de las entidades federativas.



Señala que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, no quedarán comprendidos en la aplicación de la circular.