Castigarán a funcionarios que incumplan con declaración patrimonial

Entre 10 mil y 20 mil servidores públicos del estado de Veracruz no han cumplido con la entrega de su declaración patrimonial de este año, por lo que se les podría sancionar y en caso de que omitan un segundo llamado, se les puede destituir del cargo, informó la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez.Durante entrevista, la funcionaria estatal expresó que los trabajadores que incumplieron con esta obligación, son sujetos de sanciones.“Una vez que se cruce la información, a los que no han hecho la declaración les enviaremos un oficio personalizado para que a partir de eso tengan 30 días para hacer la declaración patrimonial, si en esos 30 días no se presenta, entonces sí podría causar baja del servicio, podrá ser destitución”.A su llegada al World Trade Center (WTC) de Boca del Río, para participar en el evento de la Nueva Agenda Municipalista de Veracruz “Transformación con orgullo”, la funcionaria estatal dijo que todavía son muchos los que no han cumplido, por lo que ya se trabajó con los datos para tener la cifra exacta.Esta labor de estimación se está realizando con el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, para conocer las altas y bajas de personal y así lograr el padrón de servidores públicos completo, aunque adelantó que la cifra es considerable.“Esperamos que seamos menos de 10 mil, pero probablemente sean entre 10 y 20 mil en el estado, solo de la administración pública estatal”, expuso.Al cuestionarle sobre el motivo por el cual los servidores públicos veracruzanos no han cumplido con esta obligación, manifestó que es probable que haya sido por falta de información.Al respecto, dijo que las Unidades Administrativas de las dependencias deberán hacer llegar a cada uno de ellos la notificación de incumplimiento y a los que no han hecho su declaración les enviaran un oficio personalizado para que a partirde ahí tengan los 30 días para hacer la declaración patrimonial y en caso de incumplir de nueva cuenta serán sancionados, reiteró.Cuestionada en torno a si hay una dependencia en particular que tenga un mayor número de trabajadores que no hayan cumplido, dijo que se tiene el número de quienes han hecho la declaración, pero no fe quienes no la entregaron, pero ya trabajan con la SEFIPLAN para obtener esa cifra.