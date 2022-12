Castigo debe ser fuerte para quien violente a estudiantes, advierte Zenyazen Escobar

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, advirtió que quien encubra a trabajadores que estén violentando los derechos e integridad de los estudiantes será cesado. Asimismo, confirmó que ya fueron separados del cargo 3 personas en el caso del preescolar “Francisco A. de la Llave” en la escuela Mascarón de Córdoba“El tema es que siempre debemos escuchar lo que digan nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes de manera muy responsable. En este caso con los psicólogos que tenemos, porque hay ciertas situaciones en las que incluso la propia autoridad educativa, director, directora, puede saber del tema y ocultarlo porque pudiera tener consecuencia con algún compañero. Pero ahí es cese para quienes estén implicados. Es un tema delicado”.Agregó que se hace una investigación muy completa y por ello no deben temer miedo los profesores, pues si no tienen alguna responsabilidad se evidenciará. Añadió que desde que se aplica el protocolo se separa al trabajador.En el caso de la escuela Mascarón en Córdoba, donde un intendente presuntamente acosó a una infante, dijo que por ese caso no solamente el señalado fue separado del cargo sino 2 trabajadores más.“El día de la manifestación que hicieron mandé a traer a la abuela y al papá. Se aplicó el protocolo y se separó al trabajador y otros dos compañeros que estaban ahí en lo que se sigue la investigación.“Ya hay una carpeta de investigación por parte de Fiscalía, pero (quiero) reiterarles que el compromiso de un servidor y de la SEV siempre será en beneficio de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes y que en Veracruz los niños y niñas no se tocan”.Recordó que llevan 52 ceses de trabajadores por acoso y añadió que los secretarios generales de los sindicatos han entendido que se tienen que castigar estas acciones.“Debe ser fuerte el castigo contra trabajadores de la educación que vulneren y violenten los derechos y la integridad física de los estudiantes. Al principio tuvimos encuentros con los secretarios generales porque de los 52 que les digo, todos eran reincidentes, todos habían sido cambiados de una institución a otra, no una sino varias veces. Entonces había antecedente de que violentaban la integridad de niños, niñas, jóvenes y adolescentes”.Esta mañana el secretario de Educación, realiza una gira de trabajo en Ciudad Mendoza, Nogales y Río Blanco en donde da el arranque de diversas obras, a las cuales se les destinarán 16 millones de pesos.