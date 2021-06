Catalogan a Veracruz como foco rojo por violencia política

De septiembre a abril, Integralia Consultores registra un acumulado de 169 incidentes de violencia política, con un saldo de 143 decesos, reveló el consultor del despacho Carlos Alberto Rubio Pimienta.



De esta cifra, 26 aspiraban públicamente a un cargo público, y en las últimas semanas de mayo, los incidentes de violencia “se han recrudecido”, observó el analista entrevistado en DefiendeTV, por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, bajo la moderación de Roberto Mercado.



El análisis de Carlos Rubio advierte de una mayor incidencia de casos en el centro y sur de la República, estableciendo “focos rojos” en Veracruz, Oaxaca y Guerrero, siendo donde ocurrió el mayor número de incidentes y de víctimas, además de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.



En Veracruz, Integralia reporta 19 víctimas mortales derivado de violencia política, y seis lesionados; y entre los decesos destacan 6 aspirantes a cargos a elección popular: 3 de MORENA, 2 del PRI y uno del PAN.



“Y Veracruz se convirtió en el estado con mayor número de incidentes de violencia política, incluso encima de Oaxaca”, dijo.



En términos generales, los ataques ocurren contra candidatos y candidatas a nivel municipal, aspirantes a presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales.



Rubio Pimienta observó que este tipo de fenómenos al final sí consiguen inclinar la balanza, dado que en los municipios con incidentes de violencia política, el candidato ganador consigue victorias más holgadas.



“Esos incidentes de violencia política des-incentivaron la participación, la ciudadanía no salió a votar el día de las elecciones o salieron a votar por el candidato que tenía el crimen organizado por miedo a que pudieran tomar represalias en su contra”.



Esto ha disuadido a los ciudadanos a que participen como funcionarios de casilla, dado que al no presentarse estos, se elige a quienes estén afuera de la casilla formados para votar, y eso eleva el riesgo de que los partidos o células del crimen “coloquen” a sus simpatizantes en las mesas directivas.



Esta violencia, añadió, afecta a todos los partidos políticos, y por consiguiente, se descarta que los ataques provengan contra una sola fuerza en específico, aunque los que acumulan más ataques es MORENA y el Revolucionario Institucional, con un 30 por ciento y 25 por ciento, respectivamente, de las agresiones; siendo los municipios más apartados los mayormente vulnerables.



Así, la oleada de violencia, el despacho de Ciudad de México especificó su recuento a las “agresiones físicas”, esto es: balaceras, atentados, agresiones, secuestros y asesinatos de funcionarios, exfuncionarios y todo aspirante, precandidato o candidato, a cargo de elección popular y periodistas o activistas.



“Y por lo tanto estas cifras han crecido de forma rápida en los últimos días y ya superamos los 30 candidatos a cargos de elección popular asesinados, estamos en cerca de 36 candidatos o aspirantes asesinados y es una cifra muy preocupante”.



Rubio Pimienta observó que en la mayoría de los casos, los ataques provienen del crimen organizado en un intento por influir o penetrar en las estructuras municipales.



“Mucho de los aspirantes eran de oposición a los gobiernos municipales o estatales en las entidades donde competían y eso nos habla que los de oposición son más vulnerables a este tipo de agresiones y es posible que los incidentes continúen incluso después que concluya la jornada electoral”.



Señaló que han habido 3 entidades donde no han habido incidentes de violencia política, siendo que este fenómeno responde a causantes distintas, que van desde conflictos comunitarios, “cacicazgos” de poder, a rencillas entre miembros del crimen organizado por el control de las rutas de trasiego.