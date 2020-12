Catedral de Veracruz Puerto sí organiza bendición de “inditos”

En la Catedral de Veracruz "Nuestra Señora de la Asunción" sí se realizará la bendición de "inditos" el Día de la Virgen de Guadalupe, informó el vocero de la Diócesis, Víctor Manuel Díaz Mendoza.



Detalló que alistan el protocolo que se implementará el 12 de diciembre para evitar aglomeraciones en misas y presentación de los niños. Se estima que a más tardar el próximo miércoles se dé a conocer la dinámica.



No obstante, hizo el llamado a los feligreses a cooperar en mantener la sana distancia, el orden y la paz durante las bendiciones a los niños.



“Vamos a ver de qué manera hacer para que la gente participe. Si no queremos aglomeraciones y (por) la cantidad de gente que viene, tendremos que hacerlo diferente para que el pueblo participe, para ir atendiendo a la gente que viene y no con aglomeraciones”.



En las otras iglesias que deseen realizar las bendiciones se les ha hecho la misma recomendación: aplicar medidas para evitar la concentración de personas.



En el caso de las posadas que organiza la Diócesis de Veracruz ya se suspendieron; no obstante, se realizarán acciones para mantener el espíritu navideño, sin piñata y sin fiestas que pongan en riesgo a los feligreses.



"Las posadas se suspenden como las hacíamos tradicionalmente, las piñatas, la fiesta, el folclor. Pero entra un concepto de preparación para la Navidad, de novena. Estamos organizándonos para que las personas participen virtualmente", concluyó el párroco.