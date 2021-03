CATEM remueve a subdelegado que intentó parar trabajos en Chalma

El subdelegado de transportistas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la región norte de Veracruz, Eduardo Cadena Vera, fue removido del cargo luego de que intentará detener la construcción de un bulevar en el municipio de Chalma.



La remoción la confirma un documento que el secretario general de la organización, Enrique Santos, envió a la Secretaría del Trabajo del Estado.



Al respecto, el representante CATEM en la zona norte, Antonio Argüelles, dijo que el ahora exsubdelegado se comportó de manera prepotente.



“En día pasados se suscitó un problema en Chalma, con un señor que se identifica como Víctor Eduardo Cedena, el cual traía un supuesto nombramiento como subdelegado de la zona norte; desafortunadamente se suscitaron unos inconvenientes con una obra donde interviene CATEM, él fue de manera prepotente a querer suspender, apagando las máquinas de los trabajos del concreto hidráulico en Chalma, lo que derivó en problemas con el Ayuntamiento; inmediatamente se notificó de su revocación y ahora los trabajos continúan”, dijo.



Debido a que los sindicatos dedicados a la construcción participan en algunas obras que distintos niveles de gobierno contratan, a los integrantes de CATEM les preocupó la intervención que no provocará quien se ostentó como subdelegado.



“Aquel día cuando llegó el señor, Víctor Eduardo Cadena, se comportó de forma extraña, quería que los trabajadores pararan la obra, y nosotros como vecinos no íbamos a permitir que este boulevard se pausara por causas de un mal entendido; que bueno que se resolvió el problema para que no entorpecieran el proceso” explicó un vecino que también identificó la inconformidad.



Por su parte, el señalado como venir a interrumpir el avance de la obra con el argumento de que tenían que volver a retomarse nuevos acuerdos, fue captado en videos de pobladores que demostraban que no era necesario parar una obra, ya que nunca se presentó con documentación que acreditará un motivó formal.



“Nos llamaron para aquel acudiéramos a resolver el problema, ya hay un contrato colectivo de trabajo donde estipula que la obra debe continuar; me dicen que es también aspirante a una candidatura por Morena, pero cae en incongruencias al estar en contra de lo que promueve el gobierno actual, nosotros solo pedimos trabajo por de la CATEM y no queremos participar en algo que traiga retroceso tanto en materia de empleo, como en el desarrollo de la ciudad” resaltó Antonio Argüelles, dirigente del sindicato.