Catemaco parecía “pueblo fantasma” pero ya se reactiva, celebran lancheros

A unas semanas de que se abrieran los accesos a Catemaco y sus comercios, empieza a reactivarse la economía, informó el presidente de la Asociación de Lancheros Turísticos, Darío Moreno Pretelin.



Indicó que tras el cierre de los accesos al municipio como medida preventiva por la pandemia del COVID-19, la preocupación entre los comerciantes creció por la inactividad productiva.



"La crisis pegó muy fuerte en Catemaco, llegamos a parecer un pueblo fantasma si así podremos llamarle y hace unas semanas surgió la inquietud de comenzar a reactivar abriendo las entradas a los turistas, ya algunos empezaron a abrir los restaurantes, se han trabajado protocolos de sanitización", dijo.



En esta zona existen 30 establecimientos aglomerados de manera formal y actualmente están en proceso de reapertura.



Moreno Pretelin precisó que con el libre paso esperan la llegada de los visitantes a Catemaco, aunque saben que la temporada fuerte ya pasó.



"Ya se liberaron todos los accesos que colindan con el pueblo de la carretera federal la Costera del Golfo, ya hay libre acceso, únicamente lo que las autoridades piden es que locales y turistas hagamos uso del cubrebocas y de la sana distancia".



A pesar de que ya se están empezando a reactivar los servicios turísticos, tanto el hotelero como el de recorridos en lancha por la Laguna de Catemaco, la incertidumbre sigue permeando en los empresarios del ramo.



"No se escuchaba ni un ruido en la calle, se llegaba a extrañar la visita de las personas a los establecimientos, en algunos casos unos compañeros no cerraron pero aun así no había afluencia de turistas, ni locales", lamentó.



En el caso de las fuentes de empleo, afirmó que se han logrado conservar en los restaurantes que tuvieron que cerrar pero se otorgó el salario mínimo a los trabajadores.