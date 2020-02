Católicos y grupos pro vida se unirán a jornada mundial de ayuno contra aborto

Anuncian en Veracruz, la campaña "40 días por la vida", en la que feligreses católicos y grupos pro vida realizarán ayuno y oración para protestar por el aborto en diversas ciudades del mundo.



En Veracruz, se concentrarán afuera de las instalaciones de la Torre Pediátrica para ayunar de 7 de la mañana 7 de la noche. Además, se sumarán grupos en Orizaba, Cardel y Minatitlán del 26 de febrero al 5 de abril.



"Nos vamos a unir a cientos de ciudades en todo el mundo para participar en la movilización pro vida más grande y larga de la historia. Es una vigilia de 12 horas. En Cardel van estar situados en la banqueta del Hospital del IMSS de la zona número 36. (Quiero) recordarles que tenemos campañas en Orizaba en frente del Hospital Santa Elena", dijo la coordinadora de 40 días por la vida en Veracruz, Maricarmen de la O Galindo.



Señaló que la vida inicia desde la concepción, por ello, están en contra del aborto en cualquiera de las circunstancia, incluso si se trata de violación o que la vida de la madre esté en peligro.



"A como dé lugar (hay que) defender la vida; no decimos qué está bien, qué esta mal. Dicen que son muchas las menores de edad que abortan, no. Tenemos índices que son personas mayores de edad, ya están conscientes. Muchos dicen que por ser menores de edad y todo lo que conlleva, porque es abuso sexual", dijo.



La representante de "40 días por la vida" afirmó que ninguna mujer debe decidir quién si y quién no debe nacer.



"A lo mejor soy criticada pero me pongo en el lugar de una mujer violada y no todas las mujeres violadas salen embarazadas. Si quedas embarazada, desde mi perspectiva de la religión, por algo Dios te seleccionó y si estás sola es porque sabe que eres lo suficientemente fuerte; no eres quién sí, quién no, porque no sabes si es el próximo Presidente que hará el cambio, o un doctor que te puede curar a ti".



Dicho movimiento inició en 2004 y se ha replicado en 855 ciudades del mundo a través del ayuno y oración por la vida.