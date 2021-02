Causa polémica reunión de Alcalde de Orizaba con Secretaria de Gobernación

Dudas, opiniones y cuestionamientos entre diversos sectores ha generado la reunión que sostuvo ayer el alcalde orizabeño, Igor Rojí López, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien visitó acompañado por el director de Gobernación Municipal, Eric Morales; pues este encuentro se da a pocos días de la requisa que se hizo a la Policía de Orizaba.



El munícipe dio a conocer a través de su red social que: "Hoy, 16 de febrero de 2021, en las Oficinas de la Secretaría de Gobernación, nos recibe la secretaria de Gobernación de México, ministra Olga Sánchez Cordero, al director de Gobernación, maestro Eric Morales Reyes y a un servidor".



En la imagen aparecen los tres, el Alcalde entregando a la funcionaria federal un libro de Orizaba, lo cual generó un sinnúmero de comentarios tanto a favor como en contra de la Policía Municipal, otros hablan de que la población apoya a Rojí López en las gestiones que hiciera con Sánchez Cordero.



Es de recordar que en las últimas entrevistas que ha concedido Igor Rojí a los diversos medios, destacó que hay 350 elementos que componían la Policía Municipal y 288 armas así como 105 patrullas, que están paradas en su labor, esto consecuencia de la requisa que hizo el Gobierno del Estado a la corporación policiaca de Orizaba.



Además que ahora las instalaciones y la academia policial, así como las oficinas de la inspección que por cierto ha dicho que están recién remodeladas, son base de operaciones de la SSP, quien tiene el control de seguridad en la ciudad.



También ha expresado que aunque se le ha comentado que esto que ha pasado desde el sábado es un proceso de rutina, no lo considera así, pues las armas fueron evaluadas en noviembre y su supervisión está al corriente igual que las pruebas a los elementos.



Aunque se harán las pruebas para los policías de nueva cuenta, dijo que ellos han manifestado no quererlas efectuar en el Estado porque se corre el riesgo de que los evalúen mal. Asimismo, ha externado que si hay señalamiento contra policías se debe presentar denuncia y no hacer este tipo de intervenciones como la del sábado.