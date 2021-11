Cayó 50% la producción de arroz en Veracruz, este año

En los últimos años, Veracruz cayó al cuarto lugar en la producción de arroz, en el último ciclo se cosecharon 3 mil 500 hectáreas de las más de 35 mil que se producían, lamentó el presidente del Consejo Nacional y del Consejo Mexicano del Arroz, Pedro Alejandro Díaz Hartz.Esta siembra representa la comercialización de 20 mil toneladas, 50 por ciento menos que en ciclos previos.Agregó que además de la situación económica que ha obligado a los campesinos a cambiar sus cultivos, la falta de apoyos económicos para el sector está impactando negativamente a la producción arrocera en todo el país.“Veracruz siempre fue uno de los principales productores pero ya caímos al cuarto lugar. Anteriormente en Veracruz se sembraban 35 mil hectáreas y hoy sólo son 3 mil 500”, dijo.A nivel nacional, el cultivo de este grano cayó un 80 por ciento y para abastecer la demanda se ha optado por la importación, principalmente de Estados Unidos.La importación de arroz es de 900 mil toneladas al año en todo el país.“Los programas de investigación están parados desde hace cuatro o cinco años, no hay apoyos, para cubrir la demanda alimentaria se está permitiendo la exportación de 800 mil toneladas porque a nivel nacional sólo se producen 150 mil toneladas”.Para apoyar al campo, se requieren programas e incentivos que ayuden a los productores a continuar la siembra y no sustituyen su cultivo.“Necesitamos financiamiento, en la mayoría de las zonas los créditos han estado muy magros y no están caminando como debe ser, necesitamos programas sustentables, bajar los costos de producción porque el arroz requiere de mucha agua”, finalizó.