Cazarín no se doblará ante presuntas amenazas en Tamaulipas

“Yo no me acobardo ni tengo miedo”, dijo el diputado local por MORENA, Juan Javier Gómez Cazarín, ante presuntas amenazas de quienes, dijo, no quieren que camine por Tamaulipas, a donde el legislador veracruzano acudió para promocionar a Américo Villarreal como Gobernador de aquella entidad.Según reportaron algunos medios, la dirigencia estatal de Regeneración Nacional en Tamaulipas recibió amenazas contra Gómez Cazarín, mensajes sobre sembrarle drogas y armas o hasta privarlo de la vida.Al respecto, en breve entrevista en el Congreso del Estado en marco de la inauguración de la Semana de Movilidad y Seguridad Vial, el Diputado manifestó que directamente no ha recibido amenaza alguna y no denunciará.Comentó que esta semana no irá a aquel Estado por compromisos previos, pero la siguiente semana sí, así como los días de asueto y los días libres que tenga.“La verdad que yo no he recibido ninguna amenaza, pero hay grupos de Tamaulipas que se refieren a mí y no quieren que camine en Tamaulipas. La verdad yo no me acobardo, sé que tenemos que seguir caminando para transformar nuestro país”.