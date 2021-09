El colectivo Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad anunciaron este miércoles que impugnarán el acuerdo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) de la designación de diputados plurinominales, en caso de que pretendan hacer un fraude al principio de paridad de género, imponiendo al morenista Juan Javier Gómez Cazarín.A través de sus redes sociales, la organización se pronunció al respecto y dejó en claro que defenderán los espacios para las mujeres candidatas a las que pretenden, vía el órgano electoral, quitarles el derecho a su curul.De manera directa señalaron al diputado Juan Javier Gomez Cazarín y al dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta de violencia política de género, al tratar de que un lugar no sea respetado para una mujer y así Gomez Cazarín pueda repetir en el cargo.La Red Nacional recordó a ambos actores políticos morenistas, que la violencia política contra razón de género se sanciona electoralmente.“Y los pueden mandar al registro de sancionados unos añitos, y también es delito, así que dejen de violentar mujeres de su partido”, advirtieron.Y es que señalaron que se pretende intimidar a las candidatas a diputadas plurinominales a quienes correspondería asumir el lugar de Gómez Cazarín en la próxima legislatura, con base en el principio de paridad de género.Esto, cuando apenas hace unos días Esteban Ramírez Zepeta anunció que, según su análisis, Gómez Cazarín será diputado en la próxima legislatura.En el mensaje en redes sociales, también se aclara que “el no binario no es mujer”, por lo que no su lugar debe ser tomado en cuenta para un hombre.La compensación se realizará de conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG052/2021, en donde se estableció que “al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los límites de sobre y subrepresentación, se revisará si algún género se encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos con los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la integración del Congreso del Estado”.Es decir, la compensación se realizará comenzando por el partido con mayor porcentaje de votación, MORENA y, en segundo lugar, con el PAN.En el corrimiento para garantizar la paridad de género, en el caso específico de MORENA, partido al que corresponderán tres espacios por la vía plurinominal, el afectado por el corrimiento de género sería Juan Javier Gómez Cazarín, que ocupa la segunda posición en la lista de candidatos plurinominales, por lo que al ser el único hombre con derecho a una diputación de representación proporcional por ese partido, sería sustituido por Gisela López López, quien se encontraba en la posición número 5.Por parte del PAN, quienes serían despojados de la oportunidad de llegar a la próxima legislatura serían Bingen Rementería Molina e Isaac Eduardo Luz López, hijo de la actual alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landeros, quienes serían sustituidos por Verónica Pulido Herrera, quien ocupa la posición número 6 en la lista panista; y por Ana Cristina Ledezma López, quien ocupa la posición número 8.Luego de realizar dichas modificaciones, se aseguraría que la siguiente Legislatura cumpla con el principio de paridad de género. Sin embargo, uno de los afectados por la aplicación de dicho principio constitucional, sería Juan Javier Gómez Cazarín, quien en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política, ha sido responsable del Congreso con mayor número de fracasos legales en la historia del Estado.Cabe mencionar que la lista de plurinominales de MORENA está encabezada por una posición LGBTTTIQ en la persona de género neutro Gonzalo Durán Chicoya, quien tiene asegurada la posición. Asimismo, con los cambios por equidad de género, dos mujeres morenistas llegarían al Congreso por la vía plurinominal: Ilya Dolores Escobar Martínez y Gisela López López, dejando sin escaño a Juan Javier Gómez Cazarín.Por parte del PAN, llegarían como diputados plurinominales después de los cambios por paridad de género Enrique Cambranis Torres, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Verónica Pulido Herrera, Itzel Yescas Valdivia y Ana Cristina Ledezma López.Las listas de MORENA y el PAN serían las únicas en sufrir cambios para garantizar la paridad de género en el próximo Congreso.