CCE Córdoba-Orizaba avala propuesta de posponer pagos de Infonavit y Seguro

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, consideró como excelente la propuesta del senador Ricardo Ahued Bardahuil de posponer los pagos empresariales al Infonavit y Seguro Social por la crisis que se vive por el COVID-19.



Señaló que realmente se vive una situación crítica en las empresas, pues muchas no cuentan con recursos y al no recibir ningún apoyo del Gobierno Federal, han tenido que recurrir a la banca privada pero hay quienes no califican para ser sujetos de crédito.



Recuerdo que son una serie de obligaciones las que cumplen los patrones, desde el pago de impuestos, Infonavit, seguro social, al pago de la renta, electricidad, nómina y ahora hasta los insumos preventivos que se deben estar adquiriendo por la contingencia sanitaria.



Consideró que el Senador sabe perfectamente qué le está doliendo al empresario y al menos desde el consejo coordinador empresarial se tiene toda la radiografía de lo que está pasando en cada región, por lo que ven con buenos ojos la posibilidad de reunirse con el legislador.



Señaló que aunado a ello, pedirían al Senador que les ayude a conseguir créditos blandos que no tengan altos intereses para que más adelante no se vuelvan una carga.



Cabe mencionar que la propuesta de Ahued Bardahuil busca que el Gobierno Federal posponga el pago de las cuotas al Infonavit y al IMSS, siempre y cuando los empresarios pequeños y medianos comprueben su plantilla laboral.



Conforme a esa propuesta, a partir de enero los empresarios irían pagando el 10 por ciento de lo atrasado sin cargo de intereses.