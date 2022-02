CCE Orizaba-Córdoba demanda mejores condiciones para tramo de autopista en Fortín

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la zona Orizaba- Córdoba, Luis Cruz Montesinos, dijo que las condiciones de la autopista Córdoba-Orizaba no son las más óptimas y lo que se cobra en la caseta de peaje de Fortín de las Flores no se ve reflejado en mejoras para esta vía de comunicación.Reprochó que el camino que está antes y después de la caseta de peaje de Fortín de las Flores no esté en buenas condiciones, pues tal sentir es el de los pobladores que constantemente viajan de Córdoba a Orizaba y viceversa, así como aquellos que vienen del sur y van al centro, "definitivamente deja mucho que desear", dijo.Añadió que lo que se espera es que el dinero que se paga se viera reflejado en mejoras en la carretera y pues no es posible que el ciudadano sí deba aceptar los incrementos que se imponen pero no haya una respuesta positiva con una caseta en buen estado.Montesinos recordó que desde hace 35 años se ha pedido el retiro de esta caseta de peaje, porque es un muro económico y solo ha traído afectaciones para los empresarios, quienes deben esperar lapsos muy largos para poder ir a Córdoba y Orizaba.De igual forma, dijo que fue correcta la decisión de Caminos y Puentes Federales sobre dar marcha atrás al aumento que pretendía aplicarse a partir de este 16 de febrero, el cual iba a ser de 7.36 por ciento.Si de por sí ya se tiene una cascada de aumentos, este iba ser un impacto más a la serie de incrementos. "Al subir el costo de las casetas, sube el costo de muchas cosas. Aquí en la región no tenemos una caseta digna, que realmente pudiéramos decir que tenemos un cruce ágil", concluyó.