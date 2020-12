CDMX debió "cerrar" a inicios de diciembre con base en sus propios datos: NYT

El gobierno de México debió cerrar de inmediato a inicios de diciembre la Ciudad de México, por datos que tenía en ese momento, reporta The New York Times.



“En lugar de cerrar la economía, el gobierno federal engañó al público sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México permaneciera abierta durante otras dos semanas, según funcionarios y una revisión de documentos gubernamentales”, asegura el medio.



“El virus se propagaba rápidamente, las hospitalizaciones aumentaban y los ventiladores se estaban agotando. A pesar del aumento, los funcionarios federales aseguraron al público durante una sesión informativa el 4 de diciembre que la Ciudad de México no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según los propios estándares del gobierno, requeriría cerrar su economía”, dice el Times.



El diario dice que en el cálculo del semáforo para el 4 de diciembre, el Gobierno Federal mencionó una tasa de ocupación hospitalaria de 45%, cuando públicamente Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, había reportado que el 58% de las camas estaban ocupadas.



También se usó en el cálculo que 25% de las pruebas Covid-19 habían dado positivo. Pero ya se tenía una tasa de 35%, según otros documentos del mismo gobierno federal.



El medio sigue: "El gobierno utilizó en su cálculo dos cifras que eran más bajas que las que había puesto a disposición del público en otros lugares, produciendo un resultado que permitiría a la capital, una ciudad de 9 millones de habitantes, mantener los negocios abiertos en las ajetreadas semanas de principios del mes”.



Autoridades no respondieron a solicitudes de comentarios del New York Times, indicó el diario.