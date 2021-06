CDMX pasa a semáforo verde de COVID

En la semana del 7 al 13 de junio, la CDMX pasa a semáforo verde, ante la pandemia por Covid-19 o coronavirus.



"Gracias al esfuerzo de todas y todos, la Ciudad pasará a semáforo verde la próxima semana. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos", dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina.



Aun cuando entramos a semáforo verde, no quiere decir que bajemos la guardia, expresó la jefa de Gobierno. “Hay que ser cautelosos también”, señaló y refirió que la reapertura de actividades es paulatina para evitar rebrotes.



“Felicidades a todos los habitantes de la Ciudad, vamos bien pero hay que seguirnos cuidando”, dijo Sheinbaum.



El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, comentó que este cambio de semáforo es resultado de la reducción de indicadores de la pandemia.



Destacó que hay 615 hospitalizados en la Ciudad de México, mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México hay 835 pacientes Covid.



Expuso que hasta el momento no se ha identificado ningún indicio de rebrote de contagios y la tendencia reproductiva del virus va más abajo del modelo epidemiológico.