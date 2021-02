CEAPP apoyó con 6 mil 611 pesos a periodistas veracruzanos contagiados de COVID

A casi un año de la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19) hasta el momento 55 periodistas veracruzanos se han contagiado de coronavirus, de los cuales, tres han perdido la vida.



Silverio Quevedo Elox, presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), dijo se destinaron recursos por el orden de 338 mil 855 pesos para atender a los reporteros que enfermaron y a cada uno de ellos se le otorgó un apoyo único de 6 mil 611 pesos, con la finalidad de que pudieran mitigar los gastos que generaron por la enfermedad.



Respeto a los tres periodistas que perdieron la vida, dijo que a sus familiares se dio un apoyo de 65 mil pesos para los gastos funerarios.



Señaló que los recursos se obtuvieron de remanentes del ejercicio fiscal 2019 conforme a los “Lineamientos específicos para la asignación de recursos económicos por concepto de ayuda social, en la vertiente de apoyo a la economía familiar y a la salud de los periodistas y sus familias, con padecimientos relacionados a la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 que provoca la enfermedad denominada COVID-19”.



Asimismo, informó que pese al presupuesto limitado la CEAPP adquirirá insumos de protección para los periodistas, como son cubrebocas y caretas, con la finalidad de que puedan reducir el riesgo de contagio.



El tema de la pandemia de la COVID-19 y las agresiones a periodistas, que el año pasado generaron 24 denuncias ante las Fiscalías Especializadas por delitos de abuso de autoridad, amenazas, lesiones, detenciones ilegales y restricciones de acceso a la información y libertad de expresión, originó que los legisladores se pronunciaran a favor de que haya más apoyos al sector.



La legisladora María Josefina Gamboa Torales comprometió a los diputados Augusto Nahum Álvarez Pellico y a José Manuel Pozos Castro, integrantes de la Comisión Permanente de la de Atención y Protección a Periodistas, a “entrarle con una coperacha” para que la CEAPP pueda habilitar oficinas regionales.



También pidió que se le pasara la relación de los comisionados de la CEAPP ya que no conoce a todos, ya que su reciente proceso de designación fue hecho “fast track”, pero es responsabilidad del Congreso por no haber cuidado las formas.



Mientras que el diputado Jorge Moreno Salinas propuso la creación de establecer “un monto solidario” para que se apoye con gastos funerarios a las familias de periodistas que pierdan la vida.



Respecto al homicidio del periodista Julio Valdivia ocurrido en septiembre del año pasado y cuyos restos fueron encontrados en Tezonapa, Quevedo Elox señaló que se había integrado un expediente, sin embargo, fue concluido y cerrado un año antes del asesinato.



Además, expuso que no había antecedentes de que la vida del reportero estuviera en riesgo.



Y sobre las dos denuncias en contra del ex comisionado de la CEAPP Pedro Díaz por extorsión interpuestas por periodistas de la zona Norte de la entidad, expuso que una de ellas fue archivada por no existir elementos y la otra se encuentra en proceso de investigación.