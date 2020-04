CEAPP respalda a Fiscalía y se deslinda de periodista acusado de asesinato

Sin que legalmente se haya demostrado su culpabilidad o inocencia, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) se “lavó las manos” respecto al seguimiento de la detención del comunicador José “N” y de brindar ayuda legal a sus familiares.



Los propios integrantes del organismo, entre ellos subalternos del secretario Ejecutivo, Jorge Morales, como Israel Hernández, informaron a la esposa del periodista privado de su libertad, Nora Flores, que no le brindarán ningún tipo de ayuda.



Lo anterior con el argumento de que fue relacionado con el asesinato de la periodista, María Elena Ferral y se trata de un asunto “de índole personal”.



Además, los integrantes de la Comisión añadieron que ya tomaron partido y respaldarán la investigación de la Fiscalía y a la hija de María Elena Ferral, reportera asesinada el pasado 30 de marzo, luego de que se involucró a José “N” como copartícipe del crimen.



Nora Flores acusó que integrantes de la CEAPP reconocieron vía telefónica que apoyarán la información que esclarezca el homicidio, esto sin importar que se trata de una investigación en curso.



Relató que el sábado, horas después de la detención de José “N”, ella misma tuvo que comunicarse con la CEAPP, sin embargo, una empleada que atendió la llamada le dijo que no le correspondían este tipo de asuntos y al deslindarse le ofreció los números de otras personas de la Comisión que finalmente no le compartió.



"Nunca me los pasó (los números telefónicos); luego me pasaron el número de un tal Israel (Hernández) y yo le tuve que llamar en la noche y sí me contestó, pero me dijo que él prácticamente se lavaba las manos, que me iba a pasar el teléfono, el nombre y los mensajes del presidente Jorge Morales y nunca me ha llamado ese tal Jorge", abundó Nora Flores.



Fue hasta la madrugada, una vez que José “N” quedó detenido con prisión preventiva, que le marcó “una mujer que no recuerdo el nombre” y le indicó que la CEAPP no se haría cargo.



Refirió que previamente, cuando habló con Israel Hernández, éste ya le había prevenido que se deslindarían con el argumento de que es “un asunto personal” y la Comisión sólo interviene en los casos periodísticos.



"Y le respondí, con todo respeto, que sí es algo periodístico porque mi marido estaba haciendo su trabajo", refirió Nora Flores.



Añadió que la trabajadora de la CEAPP que le llamó en la madrugada le dijo que ellos estarían “de lado de María Elena Ferral”.



"Supongo que de su hija, su familia, que ellos como están de ese lado no pueden apoyar a Pepe porque no pueden estar de ambos lados de los hechos periodísticos; entonces esa es la razón de por qué no me han llamado, no me han apoyado, así con esas palabras dijeron que están de parte de María Elena Ferral " dijo.



Lamentó que María Fernanda, hija de María Elena, les pide a los comunicadores que no quiere que “apoyen a Pepe".



“Los periodistas la conocen a ella y a mi marido (…); pero la mayoría está apoyando a mi marido, la verdad”, dijo para terminar.