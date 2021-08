Ceden autoridades; habría “ventanas” para permitir paso al Centro de Xalapa

El delegado de Tránsito del Estado en Xalapa, Ismael Rodríguez, informó que se propuso a los comerciantes del Centro de Xalapa la implementación de "ventanas" de apertura para la circulación vehicular y que los filtros sean quitados a las 17:00 horas y no a las 18:00 horas.



Este miércoles, comerciantes protestaron contra el cierre de calles que derivaron de un decreto emitido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para intentar controlar la pandemia de COVID.



“La propuesta que tiene el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), son ventanas, le llamamos ventanas a un espacio donde pueda entrar una cantidad determinada de gente a hacer sus compras y en un momento dado cerrar”, dijo el funcionario



Rodríguez detalló que los filtros de ingreso comenzarán a las 9:00 horas, por lo que desde esa hora hasta las 10:00 horas no habrá acceso, mientras que de las 10:00 horas a las 12:00 horas sí.



De las 12:00 horas a la 13:00 horas estará cerrado; de las 13:00 horas a las 15:00 horas abierto; de las 15:00 horas a las 16:00 horas cerrado y desde las 16:00 horas ya se retirarán los conos que limitan el paso de los coches.



Rodríguez dijo que esto se aplicará en los 15 filtros que hay en Xalapa, respetando los mismos horarios de apertura y cierre, esperando que los comerciantes dialoguen sobre la propuesta y la acepten.



"En las horas donde el comercio tiene más opción de vender, es donde les estamos dando acceso", dijo.



Añadió que el Gobierno del Estado no se cierra al diálogo, sino que por el contrario, está consciente de las medidas del sector comercial y que no se colapse la economía de la Capital.



Afirmó que en la zona de Las Trancas, en los límites con el municipio de Emiliano Zapata dichas "ventanas" de apertura de la circulación vehicular han funcionado "porque repuntaron las ventas".



Además, comentó que no tenía un porcentaje exacto de disminución del paso de coches por el centro xalapeño, aunque recordó que los filtros han permitido bajar el aforo, más no han limitado el ingreso de las unidades particulares y mucho menos de los peatones.



"La reducción es a través de los vehículos porque de lo contrario va en aumento esta pandemia, si dejamos la movilidad abierta al 100% esto va a continuar, entonces lo que hacemos es contener, es un efecto para contener", reiteró.



Comentó que cada municipio es autónomo y por tanto, sus autoridades y comerciantes deben interactuar para ver los horarios de las "ventanas" de apertura a la circulación.