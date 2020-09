CEDH apoyó a personal médico de Coatza que laboraba sin protección ante virus

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), durante estos meses de pandemia, asesoró a 9 trabajadoras del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” porque eran expuestas en sus áreas laborales al no proporcionarles equipo de protección cuando ingresaban al área Covid, indicó Severiano Gómez Regalado, encargado de la oficina en el sur.



“Vimos un caso del hospital regional, donde fueron despedidos o varias mujeres por la cuestión de que no se les trataba con debida precaución, ellas pedían eso que se les dieran la protección de manera adecuada, las apoyamos en la demanda laboral, les dimos el acompañamiento”, indicó.



Señaló que fueron los únicos acercamientos que tuvieron al principio de la pandemia por no respetar sus derechos laborales en zonas de riesgo en los nosocomios.



Le dieron acompañamiento a las empleadas en la demanda laboral, que a penas está por resolverse.