CEDH Coatzacoalcos ha atendido 4 quejas por cobro de cuotas en escuelas

Cuatro solicitudes de atención por exceso de cobros en "cuotas voluntarias" o "inscripciones" en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria ha atendido en la última semana la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Coatzacoalcos.



Y es que los directivos de los planteles educativos les estaban condicionando las inscripciones, y otros más retenían las boletas a los alumnos, lo que provocó inconformidad entre los padres.



Tonatiuh Hernández Sarmiento, delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) puntualizó que algunos centros educativos están cobrando por estudiante mil 200 pesos para tener derecho a la educación, y por dos alumnos, mil 500 pesos.



"Padres de familia se acercaron para solicitar la intervención en el sentido del cobro de inscripción, pero el señalamiento era que lo estaban haciendo directamente los maestros y si no lo cubrían se le negaría el acceso a la educación a sus hijos, afortunadamente se logró conciliar. Por la situación económica que estamos viviendo, están sumamente elevadas, se les dijo que no debían pagar y que tienen derecho a los espacios educativos", mencionó.



En lo que respecta a las condiciones de las escuelas, Hernández Sarmiento apuntó las que han recorrido no tienen daños y están aptas para el regreso a clases.