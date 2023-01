CEDH ha recibido dos quejas contra la Secretaría de Salud por negar acceso al aborto

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido dos quejas contra la Secretaría de Salud por la falta de aplicación de la norma 046 que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo.Durante la ronda de preguntas y respuestas en su comparecencia ante diputados en el Congreso de Veracruz, la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, detalló que una de las quejas está en integración y una más está a punto de emitirse como recomendación.“Hay dos quejas en trámite, las dos tienen que ver por la falta de aplicación de la NOM 046, una está en integración y otra más en proyecto de recomendación”, dijo al responder la pregunta de la diputada Tania María Cruz Mejía del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Dijo que, como parte de la reforma al código penal en materia de interrupción legal del embarazo, la CEDH generó un enlace con la Secretaría de Salud para hablar sobre las obligaciones para hacer accesible esta posibilidad para todas las usuarias de su servicio.En otro tema, la diputada del Partido Verde también preguntó a la titular de la CEDH sobre el estado de menores de edad que viven con sus madres en Centros penitenciarios de la entidad y, Matzumoto Benítez reconoció que se hallaron irregularidades en al menos dos cárceles.Se trata del Centro de Readaptación Social en Cosamaloapan y en Misantla, en donde encontraron que las estancias infantiles no contaban con la infraestructura básica para ser consideradas como tal y tampoco se les daba una dieta alimenticia especial a los menores.“Son anomalías en infraestructura de estancias infantiles no eran seguras para los menores, no se contaba con dietas especiales para su alimentación; sin embargo, debemos reconocer que cuando se hizo la observación fue cabalmente atendido por la autoridad penitenciario. No contaban con el equipamiento mínimo para brindar condiciones de desarrollo a los menores”.