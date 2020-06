CEDH reporta baja en quejas contra policías, en región Orizaba

El delegado en la zona centro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Manuel Antonio Sánchez Hernández, aseguró que las quejas en contra de corporaciones policiacas han disminuido y en los casos que se han llegado a atender, muchos ciudadanos se desisten de continuar.



Comentó que hay casos que se han atendido por abusos de fuerza pública, aunque no son recientes.



Recordó que en el municipio de Orizaba, hubo muchas situaciones conocidas que en su momento causaron revuelo pero ya no se han dado.



Señaló que los casos que han atendido en este año, no pasan de golpes en la detención o que les aprietan de más las esposas y les lastiman, aunque hay personas que presentan la queja y después ya no le dan continuidad.



“En esos casos ya no podemos hacer más, porque el quejoso deja de tener interés, entonces ya no se continúa”, mencionó.



Sánchez Hernández comentó que hace años se tenían muchas quejas, sobre todo en Orizaba pero hay quienes pierden el interés en seguir sus inconformidades e incluso los quejosos ya no son localizables, entonces ya no se les da continuidad.



Indicó que al hacer los comparativos de este año con los anteriores, se observa una baja considerable.



Recordó que cuando se recibe una queja se inicia el procedimiento, se le informa al Ayuntamiento para que conteste y eso se turna a Xalapa para ver si procede la queja o no.