CEDH vigila paso de migrantes por región Córdoba

Hasta el momento ante la Delegación Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con sede en Córdoba, no hay ninguna queja formal de migrantes por violación a sus derechos por parte de autoridades."A lo migrantes solamente les hemos dado el acompañamiento, las autoridades municipales que han intervenido en cuanto a otorgarles alimentos lo han hecho bien. Y contra migración no tenemos nosotros queja alguna y los migrantes en su mayoría prefiere continuar su viaje y llegar a su destino", dijo el delegado de la CEDH, Manuel Antonio Sánchez Hernández.Indicó que el tema compete de entrada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y es la Quinta Visitaduría la encargada.Lo que se hace, explicó, es verificar que durante su trayecto los migrantes reciban un trato digno por parte de las autoridades."Ustedes han visto que muchos de estos migrantes son trasladados en condiciones indignas, pero por parte de un particular, pero cuando se descomponen los coches, hay un accidente ahí intervienen las autoridades y hemos estado atentos por ejemplo en situaciones que han pasado en Nogales y Córdoba, a fin de que ellos puedan tener las condiciones necesarias de higiene y alimentación".Recordó que cuando son violentados sus derechos humanos por parte de la Policía Federal, personal de migración y otra policía como estatal o municipal, pueden presentar su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.