Celdas del Ex Convento San Felipe Neri podrían convertirse en salones de investigación

El arquitecto Flavio Salamanca, quien se ha encargado de la restauración del primero y segundo claustro del Ex Convento de San Felipe Neri, en Orizaba, sitio donde se alberga el Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV), informó que las celdas del recinto usadas por los antiguos frailes podrían convertirse en salones de investigación."Tiene las celdas de los antiguos frailes y se tiene pensado que se conviertan en cubículos de investigadores cuando vemos la magnífica colección de arte veracruzano de pintura, hay muchas obras que dice anónimo y no son anónimos pero lo que ha faltado es hacer una investigación muy profesional y exhaustiva de quién fue el autor, su corriente y demás datos".En rueda de prensa en el MAEV, apuntó que se pudo avanzar en este tipo de trabajos, pues éste es un edificio único en Orizaba."Hemos continuado con la restauración de este enorme, pero valiosísimo edificio que además fue construido en una sola época en el siglo XVII, es muy valioso porque todo está precisamente como lo edificaron los padres filipenses".Por eso lo que se prevé es que en las antiguas celdas de la planta alta, existan alrededor de tres investigadores de Historia de arte pictórico, para formar un catálogo del museo, es decir que se tenga el registro de tal o cuál autor de la época, el estilo actual, la corriente a la que perteneceDijo que se debe de ser muy paciente, pues esos trabajos son lentos pero además muy costosos y aunque a veces se tiene que invertir una fortuna, se debe hacer. "Hay que tenerle amor a este edificio como orizabeños. Hay que darle vida al pasado por que es la mejor forma de dar las gracias".Aunque reconoció que ha habido dificultad en obtener recursos económicos, dijo que eso no ha frenado los trabajos que se han hecho, incluso desde la época de Miguel Alemán Velasco, cuando fue gobernador se tuvo el apoyo de parte de autoridades estatales."También hay que tener en cuenta que hay personas que apoyan como los amigos del museo y desde luego la iniciativa de muchas personas, incluso el actual gobierno apoya pues así se terminó el trabajo en esta parte del segundo claustro"Indicó que en octubre del 2021 se inició con los trabajos que se están haciendo en el segundo claustro entre los que citó: baños para hombres y mujeres, entre algunas otras adecuaciones y rehabilitaciones. La inversión fue de 2 millones de pesos.