El Ayuntamiento de Moloacán exhortó a la población a hacer conciencia y quedarse en casa durante la fase tres de la pandemia de coronavirus a través de un crudo vídeo.



Haciendo alusión al próximo Día de Muertos, el ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Victoria Rasgado Pérez pidió a la gente que no arriesgue su vida por el bien de su familia y para que el 2 de noviembre de este año no sean ellos los que estén en los altares de los hogares.



"Este próximo dos de noviembre asegúrate de celebrar el Día de Muertos y que el muerto no seas tú. Sé consciente, no pongas en riesgo a tu familia, quédate en casa", señala la grabación.



En el video las autoridades recuerdan que en México se celebra el Día de Muertos.



Sin embargo, llamaron a las personas a celebrar con vida las tradicionales fiestas de noviembre.