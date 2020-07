Celebra el Frente Nacional por la Familia: “México es Pro Vida”

Luego de que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaran obligar a Veracruz a despenalizar el aborto , integrantes del Frente Nacional por la Familia en Veracruz afirmaron que gracias a la presión social ejercida, el proyecto fue desechado.A decir de Marisol López, integrante del Frente, la determinación de los ministros no fue “pro vida”, sino correspondiente a la inviabilidad del proyecto para reformas los artículos 149, 150 y 151 del Código Penal del Estado para legalizar la interrupción del embarazo."Evidentemente no es un pronunciamiento pro vida por parte de los ministros, sino un pronunciamiento en el sentido de que el proyecto no reunía las características necesarias y por tanto, fue desechado", dijo.Explicó aunque se logró tirar el amparo conseguido por las agrupaciones feministas de Veracruz, hay otros Estados donde podrían seguir el mismo camino e interponerse amparos contra legislaciones locales “a favor de la vida”."Estamos contentos pero conscientes de que es un trabajo que va continuar porque hay otros Estados de la República que están en la misma situación que en Veracruz y pueden ser objeto de impugnación".Desde el pasado martes, integrantes del FNF realizaron manifestaciones en la sede del Palacio Nacional y SCJN para pedir que se rechazara el proyecto de legalización del aborto. Este día, celebraron que “México es Pro Vida” y destacaron la presión social ejercida.Este miércoles, con 4 votos en contra, los ministros rechazaron la propuesta de despenalizarlo en Veracruz.