Celebra MC anulación de elección por Alcaldía de Amatitlán

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, celebró la anulación de la elección de Amatitlán decretada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que a su decir, los magistrados reconocieron que los comicios del pasado 6 de junio en esa demarcación "estuvieron plagados de muchas irregularidades".Acompañado por el ex candidato naranja a ese Ayuntamiento, Luis Donaldo Camacho, y la diputada local, Ruth Callejas, indicó que se logró que se respetara la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), quién determinó que la ahora ex alcaldesa electa, Alma Rosa Clara Rodríguez, rebasó el tope de gastos de campaña y por tanto se le debía revocar la constancia de mayoría."Se da la oportunidad de que Amatitlán tenga un nuevo gobierno que no haya incurrido en alguna irregularidad y que sea de manera libre", expresó en conferencia de prensa, en la que acotó que el Congreso del Estado deberá sesionar de manera urgente para nombrar a los Concejos Municipales que estarán en funciones mientras se eligen las nuevas autoridades.Por su parte, Froylán Ramírez Lara, representante de MC ante el Consejo General del OPLE, señaló que esperarán a que los diputados locales emitan la convocatoria respectiva para los comicios extraordinarios para conocer la fecha que acudirán los ciudadanos a las urnas, a fin de postular a los mejores perfiles no sólo en Amatitlán, sino también en Tlacotepec de Mejía, Chiconamel y Jesús Carranza, donde hasta ahora se repetirán.Junto con el líder del partido en el Estado, explicaron que la Legislatura ya puso como fecha de celebración de las votaciones en estos dos últimos municipios el 27 de marzo, de manera que el ente comicial deberá sesionar en los primeros días del año para establecer el calendario electoral del proceso extraordinario.Entre tanto, la diputada Ruth Callejas, quien representa a Movimiento Ciudadano ante la Justa de Coordinación Política (JUCOPO), señaló que piden imparcialidad en la integración de los Concejos Municipales, adelantando que esta noche sesionará el Congreso para ello."Hace rato enviamos una propuesta a la presidenta del Congreso y a la JUCOPO para que tome en cuenta y sea imparcial y tome en cuenta a todos los partidos políticos y sea un Consejo plural en los dos municipios y podamos tener participación ciudadana como lo marca la Ley, que sea un Concejo ciudadano, reconocido por la ciudadanía", dijo.Adicionalmente, el excandidato Luis Donaldo Camacho indicó no sólo fue la irregularidad del rebase de topes de campaña, la que cometió la ex abanderada de MORENA-PT-PVEM, sino que fueron muchas más."Se dieron muchísimas y de muchos tipos, muy lastimosas para la democracia de mi municipio, hoy Amatitlán celebra, está contento porque después de muchos meses y que después de creer que no íbamos a conseguir esto aún teniendo los elementos, Amatitlán está seguro que próximamente tendrá unas elecciones en las que esperamos que sí se respete la voluntad del pueblo", enfatizó.Recordó que Clara Rodríguez gastó más del 18 por ciento del umbral máximo que podía erogar en la búsqueda del voto de los electores de esa demarcación, además de que la diferencia entre ella y él fue menor al 5 %, por lo que ese gasto de más fue determinante para lograr ganar en las elecciones pasadas."El cantante Nelson Cansela fue por allá a animar a la gente para generar un piso no parejo para los candidatos que no teníamos la oportunidad de no pagar un espectáculo de tales magnitudes", expresó.