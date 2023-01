Celebra MORENA detención de Regidor de Sayula

El partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) siempre ha reconocido el trabajo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en materia de justicia y legalidad, ya que ahora en Veracruz, “el que la hace la paga”, refirió el dirigente de MORENA en la entidad, Esteban Ramírez Zepeta, luego de la detención del regidor de Sayula de Alemán, emanado de su partido.Y es que este martes a las 9 de la mañana, el regidor Abimael “N”, fue detenido e incluso transmitió en sus redes sociales el momento de la misma.Al respecto, Esteban Ramírez expuso que Veracruz ha cambiado y se tiene la confianza en las instituciones de seguridad pública, así como de las instituciones que imparten justicia y hacen la tarea de investigación.“Nosotros siempre hemos referido que en Veracruz el que la hace la paga y nosotros vamos a ser respetuosos de las investigaciones que se están llevando a cabo en el tema de Sayula”, aseveró.El líder morenista en Veracruz, dijo que no ha emitido su opinión de lo que sucede en Sayula de Alemán, para no manchar las investigaciones, por lo que esperan el resultado de las mismas, no obstante, dejó en claro que en la entidad veracruzana nadie está por encima de la ley.“Independientemente del color o partido político que se tenga, nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad”, sostuvo.De igual modo, recalcó que tienen confianza en las instituciones, por lo que están a la espera de los resultados de las investigaciones.Cabe recordar que en Sayula de Alemán se ha generado una problemática desde meses anteriores, lo que ha resultado en división al interior del ayuntamiento e incluso denuncias entre la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y el cuerpo edilicio.Las acusaciones van desde secuestro, auto secuestro, violencia de género, daños, golpes, desvío de recursos, entre otros.El tesorero de este ayuntamiento Rafael “N” está detenido desde el 7 de diciembre por delitos contra la salud y las intuiciones, mientras que el regidor Abimael “N”, quien apenas este fin de semana pasado habría asistido al evento del Secretario de gobernación y posible candidato presidencial Adán Augusto López, fue detenido esta mañana por violencia de género, ambos detenidos son del equipo antagónico a la alcaldesa Lorena Sánchez.