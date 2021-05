Celebra MORENA sentencia contra Yunes Márquez

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Yair Ademar Domínguez, celebró la ratificación de la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por parte de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la que válido la pérdida del registro de Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato a la Alcaldía de Veracruz.



Al respecto, dijo que en su partido confían y están seguros de que todo actuar apegado a la ley debe tener el respaldo de las instituciones, más cuando se trata de un fallo que confirma la ilegalidad en la que estaba incurriendo el ex contendiente de la alianza PAN-PRI-PRD.



“Nadie puede estar por encima de la ley, no podemos permitir que los políticos de siempre busquen la forma de seguir en el poder porque solo quieren seguir mintiendo, engañando, defraudando y robando a los ciudadanos”, expresó.



Por ello reconoció "el trabajo y profesionalismo" de los magistrados Enrique Figueroa Ávila, Eva Barrientos Zepeda y Adín Antonio de León Gálvez, quienes en sesión celebrada la tarde de este miércoles votaron por unanimidad dejar sin nominación a Yunes Márquez.



“Reconozco el trabajo de los magistrados al señalar que Miguel Ángel Yunes Márquez no cumple con la residencia efectiva mínima de tres años antes de la elección, por la cual no puede ser candidato a la presidencia municipal de Veracruz, pues se ha ausentado de manera intermitente de Veracruz”, enfatizó.



Ademar Domínguez dijo que ni el Gobierno, ni MORENA mantienen una persecución política, simplemente “no vamos a seguir callados ante estas arbitrariedades, vamos a levantar la voz y vamos a seguir luchando y defendiendo a los ciudadanos”.



Dejó en claro que el próximo 6 de junio los ciudadanos del Puerto de Veracruz le "gritarán a los Yunes" que están cansados de su nepotismo y monarquía y refrendarán con su voto a favor de los candidatos de su partido, "a favor de la transformación de Veracruz”.



Adelantó que el Movimiento de Regeneración Nacional seguirá con la denuncia presentada contra la candidata suplente, quién a su decir estaría incurriendo en la misma ilegalidad que su esposo.



“Vamos a exigir que se cumpla con la ley, vamos a seguir luchando y combatiendo las monarquías, los cacicazgos y vamos a seguir trabajando porque el pueblo sea quien tome el poder, dirección y continúe con la transformación”, puntualizó finalmente.