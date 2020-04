Celebra SEV “buena respuesta” en Coatepec por clases vía Internet

El delegado de la Secretaría de Educación en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que durante estos primeros días se registraron algunas quejas sobre las vías por las cuales se están transmitiendo las clases a los niños y adolescentes, no obstante, aseguró que en general ha habido buena respuesta por los padres de familia.



“Ha habido buena respuesta por padres, hubo una situación esta semana porque se cayó la red, porque no servía o porque los canales no funcionan en el horario adecuado pero se pudieron recuperar esas clases que en un momento determinado, se grabaron y ya están en la redes, los niños no sólo se podrán apegar a un horario sino que lo pueden ver una o dos veces, las que sean necesarias y hagan sus actividades”, declaró.



Entrevistado, señaló que el plan de estudios continúa en lo básico, aunque aclaró que algunos contenidos no se están trabajando.



“Desde sus hogares están haciendo llegar su material, el plan de estudios continúa, algunos contenidos no se están trabajando pero sí lo básico y esencial”, acotó.



Asimismo, explicó que en el distrito Coatepec no será necesaria la distribución de cuadernillos, pues aunque hay algunas comunidades del municipio de Ayahualulco están alejadas, sí cuentan con redes para el acceso a clases y al material.



“La distribución de cuadernillos sólo para lugares alejados pero en esta región no, en Ayahualulco se les hizo llegar la información vía redes y hay acceso”, comentó.



Por último, recomendó a la población apegarse a las recomendaciones de la Secretaría de Salud.