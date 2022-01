Celebración del Día de la Candelaria es un “respiro” para comerciantes del mercado Revolución

La celebración del Día de la Candelaria es un respiro para los comerciantes del mercado Revolución ya que las familias aún conservan algunas tradiciones como vestir al niño Dios y después celebrar con tamales y chocolate.A fin de que siga vigente el festejo quienes se dedican a restaurar y vestir al niño Jesús, no subieron el precio de la ropa, la vestimenta más económica es de 60 pesos y la más cara de 250, ya con accesorios, dijo Monserrat Sosa, comerciante de la avenida 8 y calle 9.El año pasado sus ventas fueron bajas por la pandemia del COVID-19, por eso este año mantuvieron los costos, para que haya movimiento económico en el mercado.En este lugar también ofrecen restauración de imágenes del niño Dios, ya que la gente les tiene cariño y no quieren algo nuevo, pero sí que los reparen. Al igual que la vestimenta no es costoso este trabajo.Celebración del Día de la Candelaria es el próximo 2 de febrero