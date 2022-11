Celebran empresarios proyecto de gasoducto Tuxpan-Coatzacoalcos

El integrante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), Carlos Ochoa Faure, indicó que luego de las previsiones que tomó el Gobierno Federal, no se espera afectación en el abasto del gas en la industria y consumo general.Es recordar que la Comisión Federal de Electricidad y la empresa TC Energy invertirán 4 mil 500 millones de dólares para la construcción del gasoducto marino de 778 kilómetros desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos y hasta Paraíso, Tabasco; a la par se reactivará el tramo Tuxpan- Tula.Consiste en ampliar en una primera etapa, el gasoeducto que viene desde Galveston, Texas hasta el puerto de Tuxpan, Veracruz, para llevarlo a Coatzacoalcos, donde el gas se aprovechará en la zona industrial de esa región.Posteriormente se ampliará la red de dicho gasoeducto marino hasta el municipio de Paraíso, Tabasco donde se suministrará del gas a la región petrolífera de la zona.En este sentido, el empresario calificó como una buena decisión este proyecto."Está poniendo un gasoducto que viene desde el norte y va alimentar Coatzacoalcos, esas son las decisiones que debemos hacer juntamente gobierno y empresarios, para que podamos traer ese gas y lo tengamos en Coatzacoalcos".Y con ello se podría tener una mayor producción, en aquella región de la entidad veracruzana la cual es muy grande, externó."En este mundo estamos de locos, no vemos para dónde van las cosas, pero esas decisiones que se están tomando van a ser para bien, estamos nerviosos porque de gas dependemos todos, no veamos a los empresarios, veamos al pueblo, también necesitamos eso”.Agregó que el país debe estar unido y no dividido para que el mensaje sea más fuerte para todos, se tienen que unir los mexicanos con las autoridades para sacar a México adelante.