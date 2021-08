Celebran Eucaristía de novenario del arzobispo Hipólito Reyes

El obispo de Papantla y recién designado administrador apostólico de la Arquidiócesis de Xalapa, monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, afirmó que el fallecimiento del arzobispo, monseñor Hipólito Reyes Larios, "nos ha dejado un hueco, un gran vacío".



Al celebrar la Eucaristía por el novenario de su muerte ocurrida el pasado 8 de agosto, pidió la intervención de la Santísima Virgen María y de San Rafael Guízar y Valencia, por su eterno descanso.



Trinidad Ortiz reveló que por la pandemia de COVID-19, su vida personal también está atravesando un momento difícil, pues su hermana mayor está intubada y su esposo recientemente falleció a causa de este padecimiento; además, el Vicario General de la Diócesis de Papantla también se debate entre la vida y la muerte.



"En todos lados estamos sufriendo estas cosas pero mantenemos la confianza de que el Señor va conduciendo la historia y nos va llevando adelante", resaltó en su mensaje a la feligresía presente en la Catedral Metropolitana de Xalapa.



Al manifestar que a veces no comprendemos las decisiones de Dios, sostuvo que él es quien conduce la historia por los caminos de la salvación.



"Que realice su plan de salvación en esta Iglesia particular que ahora estaré visitando frecuentemente", destacó al señalar que las "desgracias" que están ocurriendo son para que "reflexionemos, porque a veces pensamos que Dios nos abandona y no es así, él siempre camina con nosotros".



El prelado llamó a los católicos a poner sus vidas en las manos de Dios y al retomar el pasaje bíblico que señala que "es difícil para los ricos entrar al reino de los cielos", recomendó a desapegarse de las cosas materiales.



Por último, pidió a presentes en la Misa estar "unidos en oración" y en espera de quien llegue a dirigir la Arquidiócesis de Xalapa por decisión del Papa Francisco.