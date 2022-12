Celebran navidad con Expoventa de Arte Popular Indígena, en Xalapa

Esta mañana en los bajos del Palacio Municipal de Xalapa se llevó a cabo la inauguración de la Expoventa Navideña de Arte Popular y Gastronómica Indígena “Mawan Pepetlani: Manos Brillantes”, que estará desde este lunes y terminará el 18 de diciembre.Iván Martínez Olvera, Secretario de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, afirmó que este tipo de trabajos son producto del compromiso del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Estás iniciativas y esta atención a los pueblos originarios se ha dado sin límites, sin precedentes, ha crecido de manera significativa por el compromiso del Gobernador, por el compromiso de cada una de las instituciones de las áreas de gobierno de los ayuntamientos que tiene un compromiso real de corazón con nuestros pueblos originarios”, dijo.María Luisa Santes Santes, directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, comentó que este tipo de expoventas no tienen por función únicamente la compra de productos, sino también la difusión de la diversidad en la cultura veracruzana.“El gran amor por la tradición artesanal de la población indígena de Veracruz nos obliga a continuar realizando este tipo de eventos en el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas y de la oficina del Gobernador, ya que ayuda la economía familiar a la difusión de los productos de pequeños emprendedores indígenas y también a fomentar el gran valor de la técnica artesanal de nuestro Estado”, explicó.Esta expoventa lleva por título “Mawan Tepetlani”, que traducido del Náhuatl significa Manos Brillantes o Manos Mágicas; esta edición cuenta con 96 expositores de las cuatro regiones de Veracruz.“En el IVAI y en la oficina del Gobernador estamos convencidos que estos eventos no solo para promover la venta de artículos al público sino su esencia es difundir, fomentar las raíces culturales, tradiciones y sentimientos de nuestros pueblos originarios quienes ellos como artistas trabajan, tejen, bordan de manera donde ponen el corazón y su alma, de sus sentimientos. Donde tejen cestas de palma, licores de vainilla de alta calidad, los productos arbolareos y de aromaterapia ancestrales, el rico café tradicional y los benéficos productos de la miel o las sabrosas conservas, la joyería”, dijo Santes.Por otro lado, ante las fechas decembrinas y la llegada del aguinaldo, exhortó a los servidores públicos a comprar productos de los artesanos, ya que ellos no cuentan con este ingreso extra que se brinda por ley en los trabajos.“No es una fecha cualquier, es una fecha conmemorable a nivel nacional mexicana, esta es la fiesta patria también porque ese es el día de nuestra madre morenita”.En cada compra de 50 pesos se les dará a los clientes un boleto para la rifa de arcones artesanales.