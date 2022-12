Celebran pensionados recuperación financiera del IPE

El Instituto de Pensiones del Estado cerrará bien el 2022 pues aunque falta mucho en materia de sus finanzas, al menos han mejorado y eso da tranquilidad a los derechohabientes, indicó el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados zona Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza."Se ha recuperado la Reserva Técnica, ésta está en una cantidad bastante buena, claro que no lo que debería de ser porque la saquearon terriblemente, pero de 900 millones que dejó Javier Duarte y mil 100 que dejó Miguel Angel Yunes Linares, hoy con los cuatro años que lleva esta administración ya creció a mil 900 millones".Añadió que las cifras no son malas y eso da tranquilidad a los pensionados del IPE. "Hubo un buenapoyo del gobierno para el presupuesto 2023, que tiene un subsidio de gobierno el IPE de más de 3 mil millones de pesos".Con este monto, dijo, se asegura el pago de pensiones, aguinaldo, para el próximo año.Aunque agregó que esta no es la situación ideal del Instituto, porque aún su calidad financiera es difícil, resultado de cómo la dejaron las pasadas administraciones."Lo dejaron muy mal los gobiernos rateros del PRI, hay que decirlo. Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte. Pero va bien la administración en este gobierno. Las pensiones se están pagando en tiempo y forma".Pero recordó que el pago puntual de sus mesada, también obedece a que hay recomendaciones de parte de la Comision Estatal de Derechos Humanos, que obtuvieron luego de las quejas que presentara el Frente Estatal en Defensa del IPE.