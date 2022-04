Celebran porcicultores; repunta producción y consumo

Durante los primeros meses del año, a la porcicultura le ha ido bien, pues tuvo un crecimiento de alrededor del 3 por ciento de la producción respecto al año 2021 y de casi el 20 por ciento en el consumo, traduciéndose en mayor número de importaciones.En este sentido, el director del Grupo Promotor del Cerdo Mexicano A.C., Francisco Quintana Damián, dijo que por las ventajas competitivas de la carne de cerdo, es decir mejor sabor, mayor rendimiento, mejor precio comparado con la res y el pollo, ha crecido la ingesta y se espera que esto continúe y no se pare."Desde hace ya algunos años, tres o cuatro y por el precio del pescado y marisco, la Semana Santa no afectó tanto al sector, manteniéndose las ventas de carne más o menos estables, lo cual favorece a la comercialización de carne a los mercados de consumo".Aunque dijo que la producción incrementó, no se ha conseguido mantener el ritmo del aumento en el consumo, "aunado a que China ha ido importando cada vez menos carne de cerdo por estar recuperando su producción nacional y ese diferencial en el consumo se está subsanando con carne importada de los Estados Unidos, que llega a poco más del 55 por ciento del consumo nacional".