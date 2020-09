Celebran restauranteros llegada de turismo con semáforo amarillo

El turismo ya empezó a llegar a Veracruz, informó el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Daniel Martin Lois, desde el pasado fin de semana se registró un aumento de la afluencia de comensales provenientes de otras partes del Estado y del país.



Consideró que el paso de semáforo epidemiológico de naranja a amarillo a nivel estatal, está favoreciendo para la reactivación económica en el Sector Turístico.



"El fin de semana pasado ya se empezó a llegar bastante gente, vino mucha gente a Veracruz, el hecho de que el semáforo esté en amarillo nos ayuda bastante, poco a poco podremos salir de este bache", explicó.



No obstante, históricamente septiembre y octubre son difíciles en materia turística, por lo cual, se espera que si hay una recuperación más visible sea hasta finales del año.



Aun así, los empresarios del sector insisten en mantenerse operando y pugnando en que haya mayor apertura para los negocios.



"Esperamos una reactivación de aquí a diciembre ya fuerte, vienen unos meses complicados septiembre a octubre pero seguramente a fin de año estaremos mucho mejor".



El sector restaurantero no se ha visto obligado a cerrar sus puertas, sin embargo, el confinamiento por la pandemia del COVID-19 obligó a muchos de ellos a bajar sus cortinas, "la apertura de restaurantes nuevos no creo que haya pero los que estaban ya cerrados ya empezaron a reabrir sus puertas".



En Veracruz, los restaurantes tienen permitido mantener abiertos al 30 por ciento, aun así no llegan a cubrir dicha capacidad porque la demanda se mantiene abajo de dicho porcentaje.